Молодо выглядящая 70-летняя блогерша поделилась секретами красоты

70-летняя жительница Бразилии, блогерша Сандра Мария Кардосо поделилась секретами, которые помогают ей сохранять красоту и выглядеть моложе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Женщина рассказала, что ее часто принимают за сестру ее 49-летней дочери Сорайи. Также она нередко получает комплименты от молодых мужчин. По словам Сандры, дело не только в генетике: она тщательно следит за свои внешним видом и здоровьем. "Я всегда ходила в спортзал и принимала пищевые добавки, такие как витамин D, омега-3 и витамин С. Я хожу в спортзал с понедельника по пятницу, занимаюсь силовыми тренировками, растяжкой и аэробикой", - говорит она.

Женщина ухаживает за кожей тела и пользуется увлажняющими кремами, а также делает лимфодренажный и моделирующий массажи. Однако главным секретом молодости Сандра назвала открытость и любовь к себе.

Сандра вместе с дочерью посещает косметические процедуры.

Сорайя вдохновляется примером матери и также старается ухаживать за своим телом. "Секрет в том, чтобы быть в гармонии с разумом, духом и телом. Я стараюсь заботиться о себе, чтобы состариться красивой и здоровой", - рассказывает она.