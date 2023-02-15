Блогерша показала способ ухода за кожей лица

Блогерша Рене Ноэ показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей.

Как передает Day.Az, cоответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 464 тысяч подписчиков.

Девушка отметила, что ранее пользователи интересовались у нее секретом чистой кожи, поэтому она решила продемонстрировать свой метод. Инфлюэнсерша рассказала, что умывается мылом для рук, а затем использует увлажняющий лосьон для тела. "Мне стыдно, но в моем случае это всегда работало", - подписала она публикацию.

Видео набрало 3,2 миллиона просмотров. Пользователи высказали свое мнение в комментариях. "Как?", "Тебе просто повезло", "Это называется генетика", "Кожа у всех разная. Если тебе подходит, это чудесно", - отметили они.