Блогерша рассмешила фанатов пародией на Рианну

Полная австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенную съемку барбадосский певицы Рианны и рассмешила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре исполнительница позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты трусы красного цвета, черные полупрозрачные чулки, туфли на шпильке и перчатки длиной выше локтя. При этом стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие кудри, а визажисты нанесли на губы красную помаду.