Тиктокерша показала способ повесить штору и избежать порчи стен

Тиктокерша, дизайнер интерьеров по имени Максин Брейди рассказала, как повесить шторы, при этом избежав порчи стен. На ролик с ее способом обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Брейди указала на то, что штору можно расположить на раздвижной, а не навесной гардине - тогда звук дрели не побеспокоит соседей, а арендодатели не будут переживать, что жилец портит стены.

В ролике она показала, как самостоятельно и быстро устанавливает гардину. "Просто поверните, установите в нужное место и повесьте шторы. Вот так просто, уютно, стильно и понравится арендодателю", - прокомментировала она.

По словам Максин, таким образом она установила шторы во всей квартире, и изменения нравятся ей не только эстетически, но и помогают сохранять дома тепло.