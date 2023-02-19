Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отдыхают в Альпах

Дэвид и Виктория Бекхэм продемонстрировали подписчикам своих соцсетей, как проходит их отдых на горнолыжном курорте с младшими детьми, 17-летним Крузом и 11-летней Харпер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Дизайнер и бывшая участница Spice Girls опубликовала ряд снимков - на одном из них она позирует с мужем на фоне заснеженных гор в черном худи и брюках для сноуборда, а также в шапке собственного бренда. Судя по подписи к снимку - "Когда VB вступает в сотрудничество с Prada на склоне", - шапку собственного модного дома основательница Victoria Beckham надела с вещами итальянского бренда.

Она также отметила, что семья отдыхает в Альпах. В Instagram она также выложила фото детей.

Дэвид Бекхэм также опубликовал снимки с отдыха - на них семья сфотографирована на подъемнике. Также футболист снялся с доской для сноубординга и запечатлел своего сына Круза в момент, когда он совершает сложные прыжки на борде.