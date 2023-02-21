Виктория Бекхэм поздравила младшего сына с 18-летием

Виктория Бекхэм опубликовала серию снимков со своим младшим сыном Крузом Бекхэмом в Instagram, передает Day.Az. Певица поздравила сына с 18-летием.

"Большой день сегодня для Круза Бэкхэма. 18 лет!", - написала Виктория Бекхэм в соцсетях.

Сейчас Виктория Беххэм вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом, а также 18-летним Крузом и 11-летней Харпер проводят время в Альпах. Знаменитое семейство посвящает время катанию на сноубордах и лыжах.

У Виктории Беххэм и ее мужа Дэвида Бекхэма есть также двое старших сыновей: 24-летний Бруклин и 21-летний Ромео. С 2022 года старший сын семейства Бэкхэм женат на актрисе и дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца - Николе Пельтц.