Бритни Спирс показала самодельное мини-платье из бриллиантов - ВИДЕО
Американская певица Бритни Спирс показала на камеру самодельный откровенный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
41-летняя знаменитость снялась в мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов. "Ладно, это не Versace, но я сделала это сама", - рассказала телезвезда.
Вдобавок Спирс заявила, что занялась разработкой платьев от скуки. "Мне понравился процесс!" - высказалась она в заключение и добавила, что в конечном счете на свидание с мужем Сэмом Асгари все же надела другой наряд, а именно, ярко-розовый топ.
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