Бритни Спирс показала самодельное мини-платье из бриллиантов

Американская певица Бритни Спирс показала на камеру самодельный откровенный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

41-летняя знаменитость снялась в мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов. "Ладно, это не Versace, но я сделала это сама", - рассказала телезвезда.

Вдобавок Спирс заявила, что занялась разработкой платьев от скуки. "Мне понравился процесс!" - высказалась она в заключение и добавила, что в конечном счете на свидание с мужем Сэмом Асгари все же надела другой наряд, а именно, ярко-розовый топ.