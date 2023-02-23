Дуэйн Джонсон пошутил с полицейским

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон поделился на своей странице в Instagram публикацией, где пошутил с полицейским.

"Абсолютно ужасная шутка, но безупречный момент.

Добро пожаловать

Игровой день XFL и подъезд к стадиону, и офицеры саперов должны проверить автомобиль на наличие бомб или оружия.

Вся любовь, благодарность и уважение к нашим мужчинам и женщинам, обеспечивающим нашу безопасность", - говорится в публикации.