https://news.day.az/popularblog/1540711.html Дуэйн Джонсон пошутил с полицейским - ВИДЕО
Дуэйн Джонсон пошутил с полицейским - ВИДЕО
Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон поделился на своей странице в Instagram публикацией, где пошутил с полицейским.
"Абсолютно ужасная шутка, но безупречный момент.
Добро пожаловать
Игровой день XFL и подъезд к стадиону, и офицеры саперов должны проверить автомобиль на наличие бомб или оружия.
Вся любовь, благодарность и уважение к нашим мужчинам и женщинам, обеспечивающим нашу безопасность", - говорится в публикации.
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