Создатель мобильного YouTube о риске искусственного интеллекта

Создатель мобильного YouTube Андрей Дороничев рассказал на своей странице в Instagram о риске искусственного интеллекта.

"Я не боюсь AI. В текущем виде, он не запустит ядерные ракеты. Но зато я очень боюсь глупых и злых людей. Вот они могут.



Я имею в виду тех, кто всюду ищет высшую силу, чтобы возложить на нее отвественность за свою жизнь. Тех, которые объясняют сложность мира, простым волшебством. И создают себе кумиров из любых подручных средств - то из куска камня, то из двух дощечек, то из бледного гэбиста.



ChatGPT уже убедил некоторых, что он - живой. Как думаете, сколько пройдет времени до уверовавших в то, что в текстовом поле Bing, сидит в заточении истинный Бог? А сколько оттуда до секты "Эй-ай синрикё", которая придумает служить ему терактами, потому что "кругом нацисты-сатанисты" и "выбора не оставили"?



Самый большой риск AI не в том, что он построит Терминатора, чтобы уничтожить человечество. А в том, что найдутся глупые, несчастные и жестокие люди, которых он случайно уговорит на что-то плохое. А уж они-то все сделают сами", - говорится в публикации.