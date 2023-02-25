Мультяшный торт британского пекаря стал невероятно популярным в соцсетях

Британский пекарь Эми Бикнелл из небольшой кондитерской Amy's Little Cakery создает эпические двухмерные торты, которые выглядят как мультяшные.

Эми нравятся созданные ею иллюзии и, чтобы поделиться опытом с другими пекарями, она выкладывает свои работы в социальные сети, где у нее уже более 125 тысяч подписчиков.

Ее ломтик торта в анимированном стиле стал невероятно популярным. Вдохновившись созданием собственного мультяшного торта, Эми сняла и выложила весь процесс на своей страничке, от покрытия бисквита глазурью и идеального его выравнивания до покрытия краев тонкой черной помадкой для создания анимированного эффекта.

Многим людям сложно поверить, что перед ними настоящий торт, а не нарисованная картинка, пока его не разрежут.