Энтузиасты создали самый большой ноутбук в мире

Если вы считаете, что 17-дюймовые ноутбуки достаточно большие, то будете удивлены, увидев ноутбук с диагональю экрана 43 дюйма. Именно такой "гаджет" продемонстрировали авторы канала Evan and Katelyn на YouTube.

Созданный энтузиастами ноутбук имеет в своей основе мини-компьютер Intel NUC 11, "упакованный" вместе с другой электроникой в деревянный корпус с металлической рамкой и достаточно прочным шарниром, чтобы поднимать и удерживать гигантский экран на месте во время использования ноутбука. Главное, не думать о том, что крышка может сорваться и упасть на пальцы на клавиатуре.

Тачпад у такого ноутбука размером почти с планшет. Дополнительной изюминкой стала светодиодная подсветка, оживляющая работу гаджета. Для питания мини-компьютера и экрана установлено две батареи на 150 Вт, а ещё одна более скромная батарея используется для светодиодной подсветки.

Весит устройство 45,3 кг. Как отмечают Эван и Кейтилин, это самый большой ноутбук в мире. Однако ни одна авторитетная организация, например, Книга рекордов Гиннеса, ещё не подтвердила это утверждение.