Роб Грант, отец американской певицы Ланы дель Рей, анонсировал выход своего дебютного альбома "Lost at Sea". Выход пластинки, в которую вошли фортепианные сочинения Гранта, намечен на 9 июня.

Как отмечает Rolling Stone, в двух песнях - заглавной "Lost at Sea" и "Hollywood Bowl" - будет звучать голос самой Ланы дель Рей. Ожидается, что в ближайшее время Грант выпустит первый сингл с альбома - "Setting Sail on a Distant Horizon".

Дочь артиста, шестикратная номинантка на "Грэмми" написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что музыкальный дебют Гранта "либо станет началом чего-то прекрасного, либо погубит всех нас". "Да пребудет со всеми нами сила. Я имею в виду, давайте честно: он всегда был звездой", - добавила дель Рей.