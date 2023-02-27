Инвестор напомнила способ формирования финансовой подушки

Способ формирования финансовой подушки напомнила в беседе с "Мослентой" финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова.

"Резервный фонд обязательно должен быть у каждого. В случае форс-мажорных обстоятельств (потери работы, пандемии, болезни) или внезапных приятных событий вроде отпуска, приглашения на свадьбу, рождения ребенка, отложенные деньги окажутся весьма полезными", сказала она.

Первым делом следует подсчитать расходы и доходы. Эксперт отметила, что в каждом бюджете есть так называемые "черные дыры". Их могут формировать банальные подписки на приложения, которыми человек не пользуется, но тратит много денег.

Размер подушки безопасности каждый определяет сам. Инвестор привела несколько примеров. Так, для того, кто только окончил вуз и устроился на стартовую должность, достаточно накопить на полтора-два месяца привычных расходов. За это время можно легко найти аналогичную работу. Если в семье работает только муж (при этом занимает высокую должность с хорошей зарплатой), а жена в декрете, есть двое детей и ипотека, резервный фонд должен быть на пять-шесть месяцев комфортной жизни.

Отложенные деньги лучше хранить так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. Наличные или банковский депозит, карта с процентом на остаток - идеальные варианты.

Когда финансовый резерв на полгода накоплен, а свободные деньги все еще имеются, следует присмотреться к инвестированию или банковским вкладам с более высоким процентом. По словам Назаровой, держать большую сумму в копилке не следует, поскольку деньги быстро обесцениваются из-за инфляции. Инвестиции помогут с пассивным доходом в будущем, а доступный денежный фонд позволит в сегодняшних реалиях не остаться в уязвимом положении. Поэтому важно каждому позаботиться о финансовой подушке безопасности.