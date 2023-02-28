Бывшая сотрудница TikTok показала изнанку работы в компании

Уволенная сотрудница TikTok Симона Рузер показала изнанку работы в компании на видео, которые сняла в офисе в свой последний рабочий день. На ставший в соцсети вирусным ролик Рузер, опубликованный в середине февраля, в понедельник, 27 февраля, обратило внимание издание Independent.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, бывшая сотрудница, которая занималась подбором персонала, устроила экскурсию по офису. Она продемонстрировала яркий декор и вид из окна на небоскребы Нью-Йорка и Эмпайр-стейт-билдинг. Затем она исполнила песню Бейонсе Irreplaceable ("Незаменимый") в уборной и добавила: "В корпоративном мире в самом деле незаменимых нет".

Девушка также забрала с корпоративной кухни несколько пачек чипсов и батончиков, в шутку назвав свои действия кражей активов компании. Однако, как призналась Рузер, большую часть закусок она отдала потом незнакомцу в метро.