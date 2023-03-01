Блогерша помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом krissybritish1 продемонстрировала свой внешний вид до процедуры. В опубликованном ролике видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. "Есть шелушение, но это нормально, ничего не чешется. Я решила помыть голову из-за ломкости волос", - объяснила юзерша.

Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья. "Раньше они были такими густыми и длинными, а теперь у меня осталась буквально пара прядей", - посетовала инфлюэнсерша.