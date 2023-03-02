100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

100-летняя жительница Великобритании назвала упорный труд секретом долголетия.

Жительница деревни Нью-Уитингтон, графство Дербишир, Великобритания, Маргарет Вудс, отметила 100-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Derbyshire Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, поздравить женщину приехали члены ее семьи, мэр города Честерфилд Тони Роджерс с супругой, а также члены Королевского британского легиона и спортивный журналист Ник Джонсон. "Вечеринка была фантастической. Все хлопали, когда она пришла, а позже мы подняли за ее здоровье бокалы с вином и спели "С днем рождения". Она была потрясена!" - рассказала дочь Вудс.

Большая семья Вудс состоит из четырех поколений: двух детей, четырех внуков и шести правнуков. Женщина уверена, что дожить до 100 лет и увидеть своих правнуков ей помог упорный труд. "Всегда оставайтесь позитивными и всегда смотрите на светлую сторону жизни", - назвала она еще один секрет долголетия.