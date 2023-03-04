Супермодели 90-х Валлетта и Харлоу на обложке Vogue

Супермодели 90-х Эмбер Валлетта и Шалом Харлоу появились на обложках журнала Vogue Hong Kong. Соответствующие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте издания в Instagram.

49-летние Эмбер Валлетта и Шалом Харлоу стали героинями мартовского номера гонконгской версии журнала Vogue. В объективе фотографа Крэйга МакДина супермодели 90-х позировали в образах от Prada. Сначала Эмбер и Шалом примерили юбку и платье длины миди с разрезом от бедра, а затем переоделись в мини-платья с чулками.

Несмотря на возраст, обе продолжают строить модельную карьеру. В наступившем году Валлетта приняла участие в показах AMI и Mugler в Париже, Michael Kors в Нью-Йорке. Харлоу, в свою очередь, вышла на подиум во время шоу Schiaparelli и Mugler во французской столице.