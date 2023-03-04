76-летний бодибилдер раскрыл секреты идеальной физической формы

76-летний бодибилдер и персональный тренер из США Робби Робинсон раскрыл секреты идеальной спортивной формы. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Робинсон начал заниматься силовыми тренировками в 1975 году и сделал блестящую карьеру в бодибилдинге. Он завоевал титулы "Мистер Америка", "Мистер мира" и "Мистер Вселенная", а в более зрелом возрасте стал абсолютным чемпионом международного соревнования по культуризму "Мистер Олимпия". Робинсон перестал принимать участие в соревнованиях в 55 лет, однако до сих пор продолжает регулярно заниматься в тренажерном зале.

Главными секретами хорошей физической формы бодибилдер назвал здоровое питание, тяжелую и упорную последовательную работу и любовь к тренировкам. "Вы можете сказать, что мне повезло с генетикой, но достичь таких результатов можно только благодаря упорному труду", - утверждает он.

Сейчас Робинсон занимается три дня подряд и дает себе однодневный отдых между регулярными тренировками. Для поддержания здоровья он также чередует легкие и интенсивные тренировки каждую неделю. Мужчина часто делится своими достижениями в социальных сетях и нередко получает восхищенные комментарии от подписчиков. "Я не знаю, какая версия тебя лучше... сейчас или в 1980-х годах", - пишет один из пользователей. "Ты просто невероятен... Я знаю тебя с 1970-х годов, с тех пор как увлекся бодибилдингом в подростковом возрасте", - пишет другой.