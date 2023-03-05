Туристам назвали три места в отельном номере, где могут прятаться преступники

Перед тем как закрыть дверь гостиничного номера и начать разбирать чемоданы, туристы должны проверить три места в номере, чтобы оставаться в безопасности. Подробности о самых распространенных тайных местах, в которых прячутся преступники, стюардесса, известная под псевдонимом Flight Bae B, рассказала в видео, размещенном в TikTok.

Хотя в целом отели надежны, апартаменты и обычные городские отели, судя по отзывам, не могут похвастаться сверхбезопасностью, поэтому осторожность не помешает, особенно тем, кто путешествует в одиночку. Девушка рассказала, что бывали случаи, когда преступники находились вместе с гостями отеля в их номерах, а туристы даже не подозревали об этом, а потом неожиданно для себя становились жертвами грабежа или насилия.

Итак, в каких местах обычно прячутся злоумышленники? Под кроватью, в душевой кабине и в шкафу, ответила бортпроводница и посоветовала не закрывать дверь, пока турист не закончит тщательную проверку номера на предмет безопасности. В случае чего, постоялец успеет убежать или позвать на помощь, а через открытую дверь это сделать проще.

Ее следующий совет - осмотреть комнату на наличие скрытых камер. Потенциальные места для их установки - розетки, абажуры и вентиляционные отверстия.

Впрочем, стюардесса охотно поделилась и другими советами по безопасности: не говорить вслух номер комнаты, а за пределами отеля - название гостиницы. "Лучше соврать!" - отметила девушка, отвечая на вопрос о том, когда новые знакомые туриста интересуются его местом жительства.