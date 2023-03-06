Ключевые тенденции нового сезона

Каждая девушка стремится всегда выглядеть красиво и опрятно, но при этом важно уметь правильно сочетать вещи и соответствовать сезону. Некоторые вещи из весенне-летних линеек вполне можно носить уже сейчас.

Если учесть, что отгремели показы на Неделях мод в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Время подвести итоги и узнать, что приготовила для нас мода весна-лето 2023. Представляем вашему вниманию фотографии с трендовыми образами от блогера @shabanova_olechka.