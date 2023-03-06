https://news.day.az/popularblog/1543875.html Ключевые тенденции нового сезона - ФОТО
Ключевые тенденции нового сезона - ФОТО
Каждая девушка стремится всегда выглядеть красиво и опрятно, но при этом важно уметь правильно сочетать вещи и соответствовать сезону. Некоторые вещи из весенне-летних линеек вполне можно носить уже сейчас.
Если учесть, что отгремели показы на Неделях мод в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Время подвести итоги и узнать, что приготовила для нас мода весна-лето 2023. Представляем вашему вниманию фотографии с трендовыми образами от блогера @shabanova_olechka.
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