Кэти Перри опубликовала архивное фото, на котором ей 21 год

Певица Кэти Перри выложила фотографию из личного архива, на которой ей 21 год. Снимком она поделилась в социальной сети Instagram.

На архивном фото 38-летняя певица позировала в белой футболке, без макияжа и с уложенными в пучок волосами.

"Когда мне исполнился 21 год, я арендовала площадку для катания на роликах, заказала еду из McDonald's и алкоголь. Два моих друга сломали кости, но нам было очень весело (поэтому я и сказала, что мне только исполнился 21 год)", - написала Перри.