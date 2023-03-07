https://news.day.az/popularblog/1544172.html Кэти Перри опубликовала архивное фото, на котором ей 21 год
Кэти Перри опубликовала архивное фото, на котором ей 21 год
Певица Кэти Перри выложила фотографию из личного архива, на которой ей 21 год. Снимком она поделилась в социальной сети Instagram.
На архивном фото 38-летняя певица позировала в белой футболке, без макияжа и с уложенными в пучок волосами.
"Когда мне исполнился 21 год, я арендовала площадку для катания на роликах, заказала еду из McDonald's и алкоголь. Два моих друга сломали кости, но нам было очень весело (поэтому я и сказала, что мне только исполнился 21 год)", - написала Перри.
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