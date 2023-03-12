69-летняя модель показала седые волосы на камеру

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала седые волосы на камеру и была обругана. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

69-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует на фоне моря в джинсах, шерстяном пальто коричневого цвета и сапогах. Также манекенщица продемонстрировала подписчикам крупным планом неокрашенные корни волос. "Как только вы видите седину, возникает вопрос, сохранить или нет? Хорошо, что это лишь личные предпочтения или забавная смена имиджа", - подписала Бринкли пост и призналась, что ее сыну очень нравится, когда она не красит пряди.

Фанаты в комментариях подвергли критике данное заявление актрисы. "Люди выглядят старше с сединой. Если вы можете себе позволить закрасить ее, то почему вы это не сделаете?", "Пожалуйста, закрась! Бог сделал тебя самой красивой блондинкой в этом мире", "Это, может быть, "круто", но не настолько...", "Тебе так хорошо быть блондинкой. Зачем тебе серые волосы?", "Седина тебя очень старит", - высказывались они.