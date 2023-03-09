Блогерша показала способ предотвратить сползание колготок

Блогерша Ханна Хармелин показала способ предотвратить сползание колготок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @hannahharmelin, чей блог насчитывает 51,5 тысячи подписчиков, рассказала, что в детстве ее мать раскрывала ей множество модных секретов. Так, Хармелин решила поделиться способом правильного подтягивания колготок. "Вы ведь знакомы с тем чувством, когда во время носки колготки начинают спадать и вам необходимо их подтянуть. Но после этого на них остается очередная дырка", - заявила женщина.

Чтобы избежать данной проблемы, блогерша посоветовала сначала намочить руки водой и затем начать подтягивать изделия. "Колготки прилипнут к мокрым ладоням. Таким образом, мы натягиваем их, не впиваясь в материал ногтями", - отметила она.

Зрители удивились подобному методу, о чем принялись писать в комментариях под видео. "Где ты была в прошлые выходные", "Вы издеваетесь надо мной? Я только что испортила три пары", "Я столько их порвала и все из-за своих ногтей", - высказывались они.