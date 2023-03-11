Простая ошибка в телевикторине стоила участнице приза в миллион долларов
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Одна простая ошибка участницы популярного в США телешоу "Колесо фортуны" (аналог "Поля чудес") стоила ей главного приза - одного миллиона долларов. Историю девушки Мики из Луизианы, которая была в шаге от победы, передает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Мики должна была угадать слово fireplace (перевод с английского языка - камин) по подсказке "Ревущий огонь в ...", были открыты буквы A и E. Девушка уже рассчитывала на главный денежный приз и на отдых в Хорватии, но потеряла его, назвав букву S, которой нет в слове. Аудитория бурно отреагировала на неверный ответ.

'Wheel of Fortune' contestant blasted by outraged fans after losing the million-dollar prize

Only three contestants have ever won the $1 million prize on "Wheel of Fortune."

"You got the reaction. No 'S,' I'm sorry," Sajak said of the crowd's dismay.