Стилист Хейли Бибер публично повторил, что «ненавидит Селену Гомес»

Стилист модели Хейли Бибер Вон Форд повторно заявил, что "ненавидит певицу Селену Гомес". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Indy100.

В личном блоге Вон Форд написал: "Я ненавижу Селену Гомес". Как уточняется в издании, платформа удалила эту историю. Стилист также поделился скриншотом уведомления Instagram о том, что это противоречит их правилам сообщества. В последующем посте он повторил: "Я сказал то, что сказал!".

Это произошло после предполагаемой вражды между Хейли Бибер и Селены Гомес, которая, как оказалось, началась из-за ламинированных бровей.

В сентябре Джастин и Хейли Бибер отметили четвертую годовщину свадьбы. Певец опубликовал черно-белый снимок, на котором он запечатлен с Хейли и щенком Оскаром, который подписал: "С годовщиной, моя дорогая жена и мой лучший друг. Спасибо, что сделала меня лучше во всех отношениях".