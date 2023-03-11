Шакира пришла на шоу Джимми Фэллона в необычном наряде

Колумбийская певица Шакира стала гостьей "Ночного шоу с Джимми Фэллоном". Об этом исполнительница рассказала в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 46-летняя Шакира появилась в студии в черном прозрачном топе и кожаных брюках с разрезами на бедрах. Компанию ей составил диджей Bizarrap. В январе 2023 года они выпустили совместный трек - "дисс" на бывшего бойфренда певицы Жерара Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти.

Шакира и Bizarrap дали интервью Джимми Фэллону, после чего впервые исполнили свою песню вживую.

В июне 2022 года Шакира рассталась с Жераром Пике после 11 лет романа и рождения двоих сыновей Милана и Саши. Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти.