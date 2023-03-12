Пленительный Старый Город

Ни для кого не секрет, что самым излюбленным местом туристов, приезжающих в Баку является Старый Город (Ичери-Шехер). Да, и не удивительно, что это так, потому что это настоящий исторический заповедник с характерным архитектурным обликом. Древний комплекс возвышается на холме над Каспийским морем и защищен надежной крепостной стеной.

Здесь каждый уголок наполнен историческими сооружениями: караван-сараи и мечети, церкви и часовни, жилые дома и бани, а в начале 21 века Ичери-Шехер в числе первых азербайджанских объектов культуры был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, поэтому предлагаем вашему вниманию кадры Ичери-Шехер, опубликованные на странице @bakuvideomusic.