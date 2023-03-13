Блогерша из Аргентины вышла замуж за саму себя и через день подала на развод

Софи Маурер - аргентинский блогер - вышла замуж сама за себя, а через сутки заявила, что не может находиться в браке, и подала на развод, сообщает Day.Az со ссылкой на Independent.

19 февраля 2023 года 25-летняя Софи Маурер в своем блоге объявила, что собирается выйти замуж за саму себя. Девушка рассказала, что купила свадебное платье, фату, а также испекла торт, чтобы порадовать себя в знаменательный день. Кроме этого, блогерша выложила фотографии, подтверждающие ее слова. Многие подписчики поддержали такое решение.

Ровно через сутки - 20 февраля 2023 года - Софи Маурер опубликовала в блоге, что она собирается развестись сама с собой. Девушка написала: "Я замужем за собой один день, и я больше не могу этого выносить". Блогерша заявила, что уже знает, как проходит процедура развода.