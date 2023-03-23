Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам

Популярная блогерша нашла способ отомстить хейтерам, которые загнобили ее за радость от сумки из массмаркета. Ее историю приводит New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

17-летний инфлюэнсер Зои Габриель в январе опубликовала видео, в котором показала роскошный, по ее мнению, подарок от отца. На размещенных кадрах она продемонстрировала бежевую сумку сингапурского бренда Charles & Keith стоимостью 60 долларов (4631 рубль). Публикация девушки быстро стала вирусной и набрала более 22,7 миллиона просмотров на платформе.

Зрители обругали автора ролика в комментариях за восхищение дешевым изделием. "С каких пор 60 долларов - это роскошь?", "Может быть, скажем ей, что это дешевка?", "Смешно", - высказывались они. Габриель, в свою очередь, заявила, что раньше ее семья не могла купить хлеб из-за финансовых проблем, поэтому вещь Charles & Keith является для нее роскошью.

Согласно материалу, через два месяца представители марки заметили пост блогерши и предложили ей сотрудничество. В конечном счете модель снялась в рекламной кампании ретейлера, а также встретилась с руководством компании в главном офисе. Бренд подарил знаменитости несколько сумок и купоны на шопинг в бутиках Charles & Keith.

"Спасибо всем за поддержку! Без моих фанатов ничего бы этого не было", - поблагодарила Габриель поклонников в одном из последних роликов в блоге, который на данный момент насчитывает 252 тысячи подписчиков.