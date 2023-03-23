Британская звезда TikTok внезапно скончалась

Британская звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

Блогерша неожиданно скончалась после нескольких месяцев изнурительных головных болей. "Несмотря на то, что она страдала от мигреней и приступов болезни в течение нескольких месяцев, ее уход был совершенно неожиданным, и мы все абсолютно убиты горем", - прокомментировала случившееся подруга Томас.

Томас активно вела TikTok, в котором рассказывала о воспитании двоих детей. У блогерши было около 82 тыс. подписчиков, также она владела небольшим канцелярским магазином в Донкастере. Старшему сыну Томас три года, младшему - всего 21 месяц.

Блогерша рассказывала, что ей поставили диагноз неврит зрительного нерва после того, как она почти два года страдала от головных болей. "Ранее врачи утверждали, что у меня рассеянный склероз, но теперь давление в моей голове буквально сбивает меня с ног", - признавалась Томас. В своем последнем посте за два дня до смерти тиктокерша поделилась, что ей предстоит операция.