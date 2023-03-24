Танцующий на пешеходном переходе мужчина попал на

Мужчина, танцующий на пешеходном переходе одной из столичных улиц, попал на видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале "Новости Москвы".

Молодой человек, пританцовывая, переходил дорогу, когда машины стояли на светофоре. Он активно двигал руками и размахивал папкой, а затем пошел в обратную сторону. Но, заметив зеленый сигнал светофора, танцор перестал ходить по пешеходному переходу, чтобы не мешать движению авто.

Пользователи сети начали упражняться в юморе. "Наверное уволился и радуется", "Я так каждую пятницу делаю", "Пораньше с работы отпустили просто", "Может человек заключил нормальный контракт", "Когда позвонил на работу и сказал, что болеешь", "Он походу собеседование прошел", "Может готовится в балетное училище", "Просто зарплата пришла за прошлый месяц", "Когда наконец-то закончил институт или школу", "Словил ритм", "Кредит закрыл", "Видео для TikTok снимает", - высказали свои предположения они.