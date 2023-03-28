41-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа и фильтров

Фото с изображением без макияжа показала певица Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте. 41-летняя артистка опубликовала селфи без редакции в фотошопе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке Брежнева позирует в лучах солнца с распущенными волосами. В комментариях звезда сообщила подписчикам, что не ретушировала фото и даже оставила в кадре пушок над верхней губой. Новый образ экс-солистки группы "ВИА Гра" удивил поклонников. "Да, совсем другая. Нет акцента на тело", "Красивая", - написали они.

Нашлись те, кто раскритиковал имидж певицы. "Обычная тетка", "Бледная... Как призрак", - отметили они.