Известный врач-блогер назвал основные причины выпадения волос

Основные причины выпадения волос у мужчин и женщин в своем Telegram-канале назвал известный врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов. Одна из них - интоксикация организма, сопровождаемая высокой температурой.

Кроме того, выпадению волос может способствовать образование микротромбозов, которые нарушают циркуляцию крови, не давая волосяным луковицам насыщения. Доктор добавил, что причинами облысения могут стать дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты, железодефицит и анемия, недостаток гормонов щитовидной железы.

Систематический стресс и изнуряющие диеты, дефицит витамина D и йода, переизбыток витамина А, встречающийся из-за приема поливитаминов, недостаток белка в пище и банально неподходящий шампунь также могут повлиять на волосы и привести к их выпадению, рассказал Абакумов.