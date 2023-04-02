Певец Влад Соколовский показал результат недельного голодания

Российский певец Влад Соколовский поделился результатами семидневного голодания. Сторис на эту тему появились на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывший муж артистки Риты Дакоты во время семейного отдыха на острове Бали решил взять аскезу (сознательный отказ от чего-либо ради определенной цели - прим. "Ленты.ру") и объявил недельную голодовку. Исполнитель рассказывал, что в течение семи дней вместе с 57-летним отцом Андреем Соколовским пил только простую воду.

"Запросы, с которыми я шел, отработали эту аскезу, как надо. Ну и физически классно. Организм почистился, и процессы настроились - это отличный фундамент, чтобы дальше выстроить все, как я задумал", - отметил музыкант и показал на камеру голый живот с рельефным прессом со словами "все очень сильно подсушилось".