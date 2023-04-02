Американка рассказала о шопинге в супермаркетах Британии и удивила соцсети

Американка рассказала о том, как проходит шоппинг в супермаркетах Британии и удивила соцсети, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Андреа Селесте, живущая в Лондоне, рассказала своим подписчикам в соцсетях, в чем разница между походом в магазин в США и в Англии. По словам женщины, больше всего ее удивило то, что британцы сами складывают свои покупки в пакетах на кассе, потому что в Штатах это делают работники супермаркетов.

Кроме того, американка ответила, что в Англии барменам не дают чаевые, а пабы постоянно забиты, даже те, которые находятся в аэропортах.

"Общая культура чаевых тут в целом отличается", - добавила она.

Пользователи соцсетей были удивлены открытиями Селесте.

"Я никогда не думал, что в США можно не упаковывать свои покупки", - признаются комментаторы.