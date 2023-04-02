Блогерша показала способ погладить одежду без утюга и нарвалась на хейт в сети

Австралийская блогерша Каролина Макколи показала простой способ избавиться от заломов на одежде и подверглась критике в сети. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Инфлюэнсер рассказала подписчикам о лайфхаке, с помощью которого она гладит вещи без утюга. По словам юзерши, необходимо отправить предметы гардероба в сушильную машину вместе с несколькими кубиками льда на десять минут. "Кубики будут таять, создавая влагу и пар, который разгладит складки", - пояснила женщина на видео, набравшем тысячи просмотров.

В конце ролика Макколи продемонстрировала одежду до и после использования данного метода и нарвалась на хейт со стороны зрителей - комментаторы назвали способ безрезультатным. "В каком мире это - вещь без складок?", "Мне кажется, что ничего не изменилось", "Ноль эффекта", "Каролина, спасибо, но в этот раз ты не помогла", - высказывались фанаты.