Стилист назвала лучшие стрижки в зависимости от формы лица

Стилистка продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала лучшие стрижки в зависимости от формы лица, передает Day.Az со ссылкой на Express.co.uk.

Так, женщинам с большим круглым лицом подходят длинные многослойные стрижки со смещенным от центра пробором, а также волнистые пряди и наращенные волосы, отметила эксперт. Кроме того, она посоветовала обратить внимание на популярный в 2023 году бокс-боб и пикси.

В то же время обладательницам худых удлиненных лиц, напротив, следует выбирать прически средней длины. По словам специалистки, наиболее удачными для них станут боб до плеч с комбинацией длинных и коротких слоев, к которому можно добавить челку-шторку, а также шегги и маллет. Что касается окрашивания - предпочтительно сделать блики или балаяж.