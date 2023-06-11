Парикмахер раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос, чтобы сохранить их качество. Соответствующим роликом он поделился на своей странице в TikTok, которая насчитывает 949,1 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций специалист рассказал, что после мытья волос и нанесения кондиционера необходимо расчесать волосы гребнем с широкими зубьями. По его словам, данный метод позволит предотвратить образование колтунов.

Публикация стала вирусной и набрала почти 200 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию эксперта в комментариях под постом. "Этот совет и правда стоящий, я опробовала!", "Подумать не мог", "Круто! Я тоже так делаю", - заявили они.