Туристка сделала дешевую прическу в салоне и осталась с внешностью Тарзана

Тревел-блогерша @gypsyinsneakers из Нидерландов сделала дешевую прическу в салоне во время поездки в Индию и осталась с внешностью Тарзана. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как сидит в кресле в парикмахерской. Так, мастер расчесал ей пряди, а затем использовал прибор, похожий на массажер. Впоследствии клиентка продемонстрировала результат работы специалиста: ее волосы были чрезмерно объемными, пушистыми и волнистыми. "Я все еще сожалею об этом", - прокомментировала заплатившая за укладку три доллара туристка.

Видео набрало более 430 тысяч просмотров. Зрители высказали свое мнение о ситуации под публикацией. "Покойтесь с миром, волосы", "Это забавно", "Извини но твои волосы выглядят так же, как у Тарзана [герой книг, фильмов и мультфильмов, выросший в африканских джунглях среди обезьян]", - заявили пользователи сети.