Блогерша раскрыла способ чистки стиральной машины с помощью двух дешевых средств - ВИДЕО
Австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,8 миллиона подписчиков.
По словам инфлюэнсерши, справиться с данной проблемой помогут два домашних средства. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью. Также уксус необходимо добавить в лоток для моющих средств.
После выполнения данных действий следует включить режим стирки с высокой температурой. При помощи данного лайфхака получится избавиться от загрязнений и неприятного запаха, утверждает автор видео.
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