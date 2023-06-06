Соцсети удивил китаец, спрятавшийся в холодильник от жары

Житель Китая спрятался в холодильнике, чтобы переждать в нем жару, пишет Mothership. Как сообщают СМИ, в этот момент на улице было около 40 градусов тепла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина из провинции Гуандун решил спастись от жары на улице весьма необычным способом и забрался в холодильник с напитками, стоявший в одном из магазинов. Это картина удивила посетителей супермаркета, которые начали фотографировать китайца и публиковать кадры в соцсетях.

Для своего удобства китаец взял с собой маленький стул. Кроме того, всем своим видом мужчина показывал, что ему комфортно внутри, и он сидит там добровольно. Пользователи соцсетей оценили смекалку покупателя, однако некоторые комментаторы предупреждают людей, что не стоит повторять эти действия, так как в таком холодильнике можно легко заболеть.