108-летняя женщина назвала неожиданный секрет долголетия

108-летняя Ада Дэниел из Великобритании отметила день рождения и назвала неожиданный секрет долгой жизни. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BBC News.

Женщина живет в доме престарелых в английской деревне Коднор, графство Дербишир, с 2015 года. На 108-й день рождения Дэниел сотрудники учреждения решили устроить ей сюрприз. Незадолго до праздника они опубликовали пост в социальной сети и призвали британцев отправить ей поздравительные открытки, надеясь собрать 108 штук. "У Ады осталось не так много родственников. У нее никогда не было детей и внуков, поэтому мы просто хотели подарить ей как можно больше открыток", - отмечает Келли Гоучер, организатор мероприятий компании Ashmere, которая управляет домом престарелых.

Жители Великобритании отправили имениннице почти 300 открыток и воздушные шары. По словам Гоучер, Дэниел была очень удивлена такому количеству поздравлений от незнакомцев и еще не успела прочитать все открытки. "Она определенно дама с характером. Однажды я спросила, в чем секрет ее долголетия, и она ответила, что нужно заводить собак, а не детей", - рассказывает организатор мероприятий. Именинница добавила, что для того, чтобы прожить долгую жизнь, необходимо всегда чем-то заниматься и быть счастливым человеком.