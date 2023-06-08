Ученый провел рекордные 93 дня на дне моря и помолодел на 10 лет

Университетский профессор и бывший морской офицер Джозеф Дитури провел под водой рекордные 93 дня и помолодел. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Daily Mirror.

Прозванный Доктором Глубокое Море профессор Дитури погрузился под воду в рамках научного эксперимента, который должен был продемонстрировать влияние повышенного давления на человеческий организм. Дитури поселился в "Подводной резиденции Джулса", которая расположена на дне лагуны в Ки-Ларго во Флориде на глубине девяти метров. В отличие от подводных лодок там не используются технологии, помогающие людям адаптироваться к повышенному давлению. Миссия, которая получила название "Нептун 100", закончится 9 июня, после того как ученый проведет под водой 100 дней.

На 93 день эксперимента медики замерили жизненные показатели Дитури и обнаружили, что мужчина как будто помолодел на 10 лет. Как оказалось, его теломеры - последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом, - стали на 20 процентов длиннее, чем когда он только погрузился в воду в марте, хотя обычно с возрастом они становятся короче. Количество стволовых клеток в его организме также увеличилось в десять раз. Фаза глубокого сна в ночное время стала составлять от 60 до 66 процентов, маркеры воспаления уменьшились вдвое, а уровень холестерина опустился на 72 пункта.

Эти изменения специалисты связывают с высоким давлением, которое, как известно, имеет ряд положительных эффектов. Подобную форму терапии получают люди, использующие гипербарические камеры.