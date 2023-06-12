Девушка набила дешевое тату в отпуске и разочаровалась результатом

Туристка Джессика Джонс сделала дешевую татуировку в отпуске и разочаровалась результатом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка с никнеймом @jessicajones165 рассказала, что отправилась на отдых на Кипр, где решила набить на своей руке изображение полумесяца. В видео она запечатлела себя сидящей в тату-салоне, который расположен в курортном городе Айя-Напа. В конце ролика Джонс показала подписчикам результат. На размещенных кадрах видно, что рисунок полумесяца был больше похож на кривой банан.

Зрители сошлись во мнениях, что татуировка неудачная, и принялись писать об этом в комментариях. "В какой салон ты ходила? Надо знать, где лучше не появляться", "Очень рад, что я все-таки не пошел. Моя рука осталась цела", "По крайней мере линии совпадают", - высказывались они.