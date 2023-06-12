Разгадка тайны пропавшего более полувека назад чемпиона шокировала его родных
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В английском Ноттингемшире случайно нашли останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести. Как призналась дочь погибшего, эта новость сломила ее, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

В конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти. Впоследствии была установлена его личность - Альфред Суинско, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. При жизни Суинско работал шахтером и был чемпионом по голубиным гонкам. В день пропажи он вместе с двумя сыновьями проводил время в баре в деревне Пинкстон. Вечером Суинско вышел в туалет и бесследно исчез.

Опознать мужчину удалось с помощью его внука, 60-летнему Расселу Лоубриджу, который увидел новость о находке в поле и обнаружил среди останков знакомые вещи. "Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий", - отметил мужчина.

Как пишет Daily Mail, четверо из шестерых детей Суинско еще живы. Его дочь Джули, которой сейчас 82, заявила, что новость о судьбе отца сломила и вогнала ее в истерику. "В то время мне было 25 лет, я работала на фабрике и помню, как однажды пришла домой с работы, а люди сказали, что не могут найти папу", - поделилась воспоминаниями она и призвала неравнодушных помочь найти убийц ее отца.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства событий того вечера 1967 года. Следователи полагают, что мужчина был убит, а затем захоронен в поле. По словам помощника главного констебля Роба Гриффина, полиция, несмотря на прошедшие годы, будет использовать все возможности, чтобы найти виновных. При этом он не исключает вероятности, что причастные к преступлению могут быть мертвы.

The 54-year-old miner Alfred Swinscoe had been drinking in his village pub at Pinxton with two of his sons when he disappeared in 1967

Alfred Swinscoe (pictured sitting on the step) went missing in early 1967 and was never found