Разгадка тайны пропавшего более полувека назад чемпиона шокировала его родных

В английском Ноттингемшире случайно нашли останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести. Как призналась дочь погибшего, эта новость сломила ее, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

В конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти. Впоследствии была установлена его личность - Альфред Суинско, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. При жизни Суинско работал шахтером и был чемпионом по голубиным гонкам. В день пропажи он вместе с двумя сыновьями проводил время в баре в деревне Пинкстон. Вечером Суинско вышел в туалет и бесследно исчез.

Опознать мужчину удалось с помощью его внука, 60-летнему Расселу Лоубриджу, который увидел новость о находке в поле и обнаружил среди останков знакомые вещи. "Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий", - отметил мужчина.

Как пишет Daily Mail, четверо из шестерых детей Суинско еще живы. Его дочь Джули, которой сейчас 82, заявила, что новость о судьбе отца сломила и вогнала ее в истерику. "В то время мне было 25 лет, я работала на фабрике и помню, как однажды пришла домой с работы, а люди сказали, что не могут найти папу", - поделилась воспоминаниями она и призвала неравнодушных помочь найти убийц ее отца.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства событий того вечера 1967 года. Следователи полагают, что мужчина был убит, а затем захоронен в поле. По словам помощника главного констебля Роба Гриффина, полиция, несмотря на прошедшие годы, будет использовать все возможности, чтобы найти виновных. При этом он не исключает вероятности, что причастные к преступлению могут быть мертвы.