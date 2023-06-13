Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле

Американская актриса Джулия Робертс в Instagram обратилась к главному тренеру клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Актриса поздравила 52-летнего тренера с тем, что он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов.

11 июня "Манчестер Сити" одержал победу над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес.

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В 2021 году команда вышла в финал турнира, где уступила лондонскому "Челси" со счетом 0:1.