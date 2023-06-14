Парикмахер назвала три незаметные портящие волосы ошибки

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три незаметные портящие волосы ошибки. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Среди причин ломкости и выпадения прядей - рюкзаки и сумки, которые носят на плече, заявила специалистка. Так, ремни и лямки указанных изделий, соприкасаясь с волосами, могут их механически травмировать. В то же время нанести подобный вред способны нашейные цепочки и ожерелья, добавила эксперт.

Кроме того, она внесла в список частый сон на одном боку. "Если вы заметили, что ваши волосы стали тоньше с одной стороны, возможно, причина именно в этом", - заключила инфлюэнсерша.