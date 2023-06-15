Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту

Американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала женщина провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла косметические средства. По словам Эттвуд, данный метод позволяет сохранить свежесть лица во время жары.

Поклонники оценили рекомендацию телеведущей в комментариях под постом. "Не могу понять, это шутка или нет", "Это испортит вашу кожу и забьет поры", "Изучите состав всех антиперспирантов, прежде чем делать подобное! Там есть алюминий, который может вызвать рак", - возмутились они.