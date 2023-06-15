Стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки

Стюардесса американских авиалиний Delta Air Lines посоветовала туристам использовать мочалку-перчатку, чтобы плотно закрыть дверь в номере отеля перед сном. Способы обезопасить себя она назвала в ролике в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

По словам бортпроводницы по имени Сиси, мочалку следует вставить в дверной проем, после чего закрыть замок. Также следует проверить, не остался ли открытым глазок - с его помощью злоумышленники могут увидеть, что происходит внутри номера. При необходимости можно приклеить над глазком салфетку, рекомендовала стюардесса.

Кроме того, Сиси посоветовала использовать сигнальный стопор для двери, который поместится в любой багаж. Даже если кому-то удастся открыть дверь, находящийся в номере человек проснется от звука сирены.