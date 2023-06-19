Блогерша поделилась простым способом не помять глаженые вещи в чемодане

Блогерша рассказала путешественникам о простом способе не помять вещи в чемодане во время путешествия. Советом она поделилась в ролике в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, девушка по имени Тейлор (Taylor) показала на видео, как сложила в чемодан вещи на вешалках так, чтобы крючки свисали с обеих сторон. Затем блогерша закрепила лямки для фиксации вещей, а поверх них соединила крючки вешалок. Таким образом одежда будет доставлена глаженой и не потеряет опрятность, уверяет она.

Кроме того, по словам Тейлор, поверх вещей можно будет положить множество аксессуаров. В комментариях пользователи восхитились лайфхаком девушки и решили его опробовать. "Спасибо! Мне так надоели упаковочные кубики, они же ничего не вмещают", - написал один из юзеров.